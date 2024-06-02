Махачкалинское «Динамо» поздравило Махачева с победой над Порье

Махачкалинское «Динамо» в соцсети поздравило российского бойца Ислама Махачева с победой над американцем Дастином Порье.

«С победой, чемпион!» — написала пресс-служба команды, прикрепив фото победителя.

Бой завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье — 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.