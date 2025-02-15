Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Франциско Кампо

Защитник махачкалинского «Динамо» Франциско Кампо Мина покинул команду, сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

Контракт с 24-летним колумбийцем расторгли по обоюдному согласию сторон.

Защитник не провел ни одного матча за махачкалинцев. В январе прошлого года он перешел в российский клуб из карагандинского «Шахтера» и уже полгода спустя отправился в обратную аренду.