Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Франциско Кампо
Защитник махачкалинского «Динамо» Франциско Кампо Мина покинул команду, сообщает пресс-служба дагестанского клуба.
Контракт с 24-летним колумбийцем расторгли по обоюдному согласию сторон.
Защитник не провел ни одного матча за махачкалинцев. В январе прошлого года он перешел в российский клуб из карагандинского «Шахтера» и уже полгода спустя отправился в обратную аренду.
Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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|
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|8
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|29
|
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|6
|9
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|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
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|
16
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|30
|6
|4
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|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
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|17.05
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|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
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|0 : 0
|17.05
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|Сочи – Ахмат
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|Г
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
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|16
|
|
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Локомотив
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|
|
Максим Глушенков
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Кевин Андраде
Балтика
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|1
|7
|
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Ростов
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|1
|5
|
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