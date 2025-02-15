«Локомотив» со счетом 6:1 разгромил самаркандское «Динамо»
«Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Динамо» из Самарканда — 6:1.
По голу у железнодорожников забили Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Эдгар Севикян (с пенальти), Станислав Топинка, Вадим Раков и Никита Салтыков.
У узбекистанской команды с пенальти отличился Марко Станоевич.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан) — 6:1 (2:1)
Голы: Пиняев (1:0), Сулейманов (2:0), Станоевич — с пенальти (2:1), Севикян — с пенальти (3:1), Топинка (4:1), Раков (5:1), Салтыков (6:1)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
3
|Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|
4
|ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|
5
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.12
|19:00
|Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|6.12
|14:00
|Ростов – Рубин
|2 : 0
|6.12
|16:45
|Спартак – Динамо
|1 : 1
|6.12
|19:30
|Зенит – Акрон
|2 : 0
|7.12
|14:00
|Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|7.12
|16:30
|Сочи – Локомотив
|2 : 4
|7.12
|19:00
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:00
|Балтика – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|15
|1
|5
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости