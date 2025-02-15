«Локомотив» со счетом 6:1 разгромил самаркандское «Динамо»

«Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Динамо» из Самарканда — 6:1.

По голу у железнодорожников забили Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Эдгар Севикян (с пенальти), Станислав Топинка, Вадим Раков и Никита Салтыков.

У узбекистанской команды с пенальти отличился Марко Станоевич.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан) — 6:1 (2:1)

Голы: Пиняев (1:0), Сулейманов (2:0), Станоевич — с пенальти (2:1), Севикян — с пенальти (3:1), Топинка (4:1), Раков (5:1), Салтыков (6:1)