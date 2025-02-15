Футбол
15 февраля, 18:51

«Локомотив» со счетом 6:1 разгромил самаркандское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Динамо» из Самарканда — 6:1.

По голу у железнодорожников забили Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Эдгар Севикян (с пенальти), Станислав Топинка, Вадим Раков и Никита Салтыков.

У узбекистанской команды с пенальти отличился Марко Станоевич.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан) — 6:1 (2:1)

Голы: Пиняев (1:0), Сулейманов (2:0), Станоевич — с пенальти (2:1), Севикян — с пенальти (3:1), Топинка (4:1), Раков (5:1), Салтыков (6:1)

Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 18-го тура 6 декабря
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • m_16

    Зенит трепещет.

    15.02.2025

  • ViktorDiktor®

    Наверно, динамовцы из Самарканда были сонные?)

    15.02.2025

  • shpasic

    Тимур Сулейманов разгромил Самарканд.

    15.02.2025

  • Андрей Коняхин

    Вот это уровень!

    15.02.2025

    • «Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем»

    Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Франциско Кампо
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    2
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    3
    		 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
    4
    		 ЦСКА 17 11 3 3 28-14 36
    5
    		 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 17 4 5 8 20-31 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    5.12 19:00 Ахмат – Оренбург 1 : 0
    6.12 14:00 Ростов – Рубин 2 : 0
    6.12 16:45 Спартак – Динамо 1 : 1
    6.12 19:30 Зенит – Акрон 2 : 0
    7.12 14:00 Динамо Мх – Пари НН 0 : 1
    7.12 16:30 Сочи – Локомотив 2 : 4
    7.12 19:00 Краснодар – ЦСКА - : -
    7.12 19:00 Балтика – Кр. Советов - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 10
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 15 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 15 1 5
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

