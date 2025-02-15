Гришин ответил на вопрос о футбольной столице России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Москву лучшим городом в мире.

«Москва — это лучший город в мире! Можно назвать Москву, Нью-Йорк и Париж. Да и то, Париж сейчас настолько плох, что Москва — лучший город. Правильно её Пьянич похвалил. А какой ещё город лучший, если не Москва? Тема про футбольную столицу высосана из пальца. Мне она вообще неинтересна, мне всё равно. Как понять, какая футбольная столица в России? У меня футбольная столица — Москва, у Семака, наверное, — Питер, для человека из Оренбурга — Оренбург. Это вкусовщина. Каждый считает столицей тот город, в котором родился. Пусть каждый думает, как хочет», — цитирует Гришина Legalbet.ru.

Александр Гришин становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны в составе ЦСКА в 1991 году.