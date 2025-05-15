Погребняк считает, что в «Зените» может произойти смена руководства в случае упущенного чемпионства

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной смене руководства в «Зените», если питерцы не выиграют золото чемпионата России.

«Не хотелось бы такого развития событий, потому что большой праздник. Я жду такого двойного мероприятия — чемпионство и столетие. Но, наверное, упущенный трофей спровоцирует ряд каких-то мер», — сказал Погребняк «СЭ».

После 28 туров РПЛ сезона-2024/25 первое место в таблице занимает «Краснодар» (61 очко). На второй строчке находится «Зенит» (60).