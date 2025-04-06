Махачкалинское «Динамо» — «Химки»: Агаларов сделал дубль

Махачкалинское «Динамо» забило четвертый гол в матче 23-го тура РПЛ против «Химок» — 4:1.

На 78-й минуте отличился Гамид Агаларов, для которого этот мяч стал вторым в игре с подмосковной командой.

Матч проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.