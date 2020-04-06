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Магомед Оздоев: «В Питере есть самоизоляция? Столько машин и людей из окна я видел всегда»

20:14
Магомед Оздоев. Фото instagram.com
Магомед Оздоев. Фото instagram.com
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал новый пост в своем Twitter. 27-летний российский футболист выразил недоумение в связи с тем, сколько машин он увидел на улицах Санкт-Петербурга во время распространения коронавируса.

«А мне интересно: в Питере есть самоизоляция?! Столько машин из окна и людей я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать , что происходит и быть ответственными», — написано в Twitter Оздоева.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 292 564 человек, умерших — 70 798, выздоровевших — 271 013.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

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