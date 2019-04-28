Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура Чемпионата России против самарских "Крыльев" (4:2).

Игрок отметил, что команде было тяжело прийти в себя после пропущенных мячей. Также, по его словам, он не понял, за что получил предупреждение в эпизоде с Шейдаевым во втором тайме

– Какие впечатления от игры?

– Пропустили два гола из ниоткуда. У соперника, по сути, не было каких-то голевых моментов. Эта игра из тех, когда расслабляешься и потом не можешь выйти на тот уровень, который показывал до. Самое главное – победа, игра складывалась так, что при счете 3:0 мы должны были забивать дальше, а вышло все с точностью до наоборот.

– Тяжело в таких ситуациях брать себя в руки?

– Да, это самое тяжелое, потому что мы пропустили необязательные голы, которых пропускать были не должны. Повторюсь: рад, что все обошлось.

– Ваша роль в связи с отсутствием Барриоса изменилась?

– Роль была та же, что и с Барриосом. сегодня рядом со мной играл Нобоа и мы очень здорово справились. Он игрок высокого уровня, с ним приятно выходить на поле.

– Что произошло с Шейдаевым, за что карточка?

– Я сам не понял. Задал вопрос, а он не ответил. Видимо, хотел немного утрясти эмоции. Обиды на него не держу. С Шейдаевым тоже все хорошо, поговорили после матча. Думаю, его просто переполнили эмоции. (Артем Рябовол)