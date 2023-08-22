«Зенит» не планирует отпускать Алипа в Турцию в летнее трансферное окно

«Зенит» не планирует отпускать 23-летнего защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, которым интересуются турецкие клубы, в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на Алипа в осенней части чемпионата на фоне травм Дмитрия Чистякова и Родригао. Отмечается, что российский клуб не устраивают предложения турецких клубов. Речь идет об аренде игрока с правом выкупа, но «Зенит» готов рассматривать только полноценный трансфер за приличную сумму.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сине-бело-голубые арендовали игрока у «Кайрата», а затем выкупили в январе 2023 года. С того момента Алип провел за «Зенит» 30 матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.