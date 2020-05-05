Магомед Адиев: «Надеюсь, игроки «Ахмата» простят Шалимова»

Магомед Адиев, бывший помощник Игоря Шалимова по работе в «Ахмате», — о словах 51-летнего специалиста про дармоедов.

— Насколько последовательно поступает Шалимов? Сначала называет людей дармоедами, потом говорит, что имел в виду футболистов, а затем вообще удаляет видео.

— (смеется) О последовательности тут говорить сложно. Не знаю... Возможно, это был его эмоциональный порыв. Лично я никогда не позволю себе назвать своих игроков дармоедами. Мои футболисты — всегда самые лучшие, самые сильные. Всегда буду защищать своих подопечных. По-другому для меня невозможно.

— Как теперь игроки «Ахмата» будут относиться к своему главному тренеру после этой «шутки»? Простят ли?

— Надеюсь, они его простят. Все сгладится, они продолжат работать дальше. Я сам был футболистом. Тренеры порой могли эмоционально высказаться после игры, и у меня оставался неприятный осадок. Поэтому я стараюсь быть осторожным в своих фразах в адрес игроков. (Виталий Айрапетов)

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