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Магнуссон заявил, что ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство

12:43
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Хердур Магнуссон и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Хердур Магнуссон и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах главного тренера команды Виктора Гончаренко.

— Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось, — заявил «СЭ» Магнуссон. — Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать. Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья.

17 марта армейцы проиграли «Зениту» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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