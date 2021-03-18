Магнуссон заявил, что ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах главного тренера команды Виктора Гончаренко.

— Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось, — заявил «СЭ» Магнуссон. — Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать. Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья.

17 марта армейцы проиграли «Зениту» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Севастиан Терлецкий)