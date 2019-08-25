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Магнуссон считает «Ахмат» очень организованной командой

10:51
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон — о матче с «Ахматом» в седьмом туре чемпионата России.

— В России с любым соперником тяжело, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Почему-то для нас это часто ощущается именно с «Ахматом». Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол.

Матч ЦСКА — «Ахмат» начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ахмат

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