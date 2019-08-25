Магнуссон считает «Ахмат» очень организованной командой
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон — о матче с «Ахматом» в седьмом туре чемпионата России.
#Matchday! Сегодня принимаем дома грозненский Ахмат и постараемся вплотную приблизиться к тройке лидеров!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2019
?? #ЦСКАахмат
? #РПЛ
? 16:30 мск
? ВЭБ Арена
? Матч Премьер
? https://t.co/cn31W9yWTL pic.twitter.com/m8SNpZgp0K
— В России с любым соперником тяжело, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Почему-то для нас это часто ощущается именно с «Ахматом». Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол.
Матч ЦСКА — «Ахмат» начнется в 16.30 по московскому времени.
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