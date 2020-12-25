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Магнуссон остался «один дома». Шуточный новогодний ролик от ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Хердур Магнуссон снялся в шуточном новогоднем ролике клубного ТВ. По сюжету команда уезжает на тренировочные сборы без него, и футболист остается «один дома». Игрок играет в видеоигру на большом экране стадиона армейцев, забивает автогол «пятой точкой», издевательски говоря: «Ой, Игорь, мне так жаль, это наши ворота».

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