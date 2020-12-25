Магнуссон остался «один дома». Шуточный новогодний ролик от ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хердур Магнуссон снялся в шуточном новогоднем ролике клубного ТВ. По сюжету команда уезжает на тренировочные сборы без него, и футболист остается «один дома». Игрок играет в видеоигру на большом экране стадиона армейцев, забивает автогол «пятой точкой», издевательски говоря: «Ой, Игорь, мне так жаль, это наши ворота».

Продолжаем предновогодний сериал «Ирония игры, или с лёгким годом!» ?



?? Вашему вниманию первая серия самого популярного рождественского фильма «Один дома». В главной роли — Хёрдур @HordurM34 ?? pic.twitter.com/KeLq1tamO0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 25, 2020