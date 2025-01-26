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Сегодня, 17:20

Магкеев считает, что юмор Дзюбы допустим для футбольного сообщества

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Скандалы с Дзюбой? Все люди ранимые. Просто, значит, в нем есть силы переступить через эти ситуации и жить дальше. Что ему, плакать каждый день в подушку и ни с кем не общаться? Заходит ли его чувство юмора? Да, конечно. Мы много шутили в «Локомотиве», когда были вместе.

Видео из раздевалки «Зенита» с Азмуном? Это футбольная раздевалка. Да, это, может, и перебор... Но это личные отношения Дзюбы с Азмуном, которые они сами должны решать», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Магкеев и Дзюба вместе играли в «Локомотиве» с 2023 по 2024 год.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Станислав Магкеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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