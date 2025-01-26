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Сегодня, 17:40

Юран считает, что в ситуации с демаршем Бителло не стоит спешить: «Нужно понять причину, а потом принимать решение»

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Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на прибытие полузащитника «Динамо» Бителло на сборы команды в Катаре.

«Я не знаю личных причин. В такой ситуации я не был, у меня игроки не опаздывали, но сперва надо с футболистом переговорить. Понять причины и потом делать выводы. Что с плеча рубить? Ну, не приехал, на это должны быть какие-то причины: я не хочу играть у вас, я отдыхал больше, у меня проблемы были у родственников. Причину нужно понять, а потом принимать решения», — сказал Юран «СЭ».

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Бразилец пропустил первые десять дней зимних сборов команды. По информации СМИ, полузащитник после отпуска не планировал возвращаться в Россию и вел переговоры о переходе в «Ботафого». 23 января «СЭ» сообщил, что игрок вышел на связь с «Динамо» впервые с начала сборов.

Бителло выступает за московскую команду с сентября 2023 года. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2028-го.

Александр Абустин

Сергей Юран
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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