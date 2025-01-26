«Зенит» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч в понедельник

«Зенит» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч на зимнем тренировочном сборе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится в понедельник, 27 января. Начало — в 11.00 по московскому времени.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака с 39 очками уступает «Краснодару» по дополнительным показателям. «Динамо» (35 очков) идет четвертым.