«Зенит» показал, как игроки отметили католическое Рождество
«Зенит» опубликовал новый пост в Twitter на испанском языке.
Петербуржцы выложили фотографии Клаудинью, Малкома и Вильмара Барриоса, которые отметили католическое Рождество.
«Зенит» завершил осеннюю часть чемпионата России на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах.
??? #FelizNavidad ??? pic.twitter.com/1hxHIjkCK7— FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) December 25, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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