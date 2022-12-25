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Мацуев назвал чемпионат России по футболу и Роналду разочарованиями года

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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» назвал главные разочарования 2022 года.

«Разочарование года — это все-таки Криштиану Роналду, который не заслуживает окончания такой карьеры. У него сейчас смазанный отрезок карьеры: впервые в жизни на лавке оказался, в сборной все очень печально. Но для меня одинаково великие и Месси, и Роналду», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

47-летний российский пианист также назвал чемпионат России по футболу разочарованием года.

«Что касается нашего чемпионата, жду от Захаряна «взрыва» в хорошем смысле этого слова. Он надежда русского футбола. Если все-таки состоится переход в «Челси» — это может быть знаковым событием, если он там еще заиграет, посмотрим.

Разочарование — в целом чемпионат России. Понятно, что многие уехали. Все прекрасно понимают, в какое время мы сейчас живем. Но сейчас это шанс для того, чтобы обнаружить и закрепить наши таланты, дать им возможность развиваться. Не петь дифирамбы через секунду, когда игрок сверкнул в нескольких матчах. Таких случаев у нас было достаточно. Как бы это странно ни звучало, но футболисты — очень ранимые люди, к ним нужен особый психологический подход, тренерский, родительский, потому что в начале пути очень важно окружение молодых талантов. Это искусство — найти талант и развить его", — добавил Мацуев.

Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
Денис Мацуев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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