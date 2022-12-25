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Сегодня, 21:04

Защитник «Ахмата» Быстров перенес операцию

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Марат Быстров перенес операцию по укреплению паховых колец, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист пройдет курс лечения и реабилитации в Сербии.

Он прибудет в расположение клуба на сборах в Турции, а работу в общей группе начнет в двадцатых числах января.

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей в Российской премьер-лиге.

ФК Ахмат
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