Мачей Рыбус: «Миранчуку было тяжело входить в игру после такого перерыва»

Полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус после победы над «Арсеналом» (2:1) оценил качество игры. По его словам, туляки оказали достойное сопротивление.

— Игра была сложной все девяносто минут, — сказал Рыбус. — Было видно с самого начала, что «Арсенал» приехал сюда за очками. После перерыва мы действовали на контратаках, нас устраивал счет. Моменты у нас возникали, но и у «Арсенала» они тоже были.

— Отсутствие Крыховяка сказалось на игре команды?

— Нет, никто не говорит об этом, что он не играл. Для нас он важный игрок, много забивает, отдает голевые передачи. Сегодня пришлось обходиться без него, без Жемалетлдинова, без других ребят. Но главное, что мы победили, взяли три очка.

— Семин сказал, что не планировал выпускать Миранчука так рано, и было непонятно, сыграет ли он вообще. Сложно было перестраиваться после его выхода на замену?

— Для Леши это первая игра после травмы. Наверное, Юрий Палыч планировал выпустить его во втором тайме. Но пришлось помогать команде, ему тяжело было после такого перерыва входить в игру, это было видно. Но с каждым матчем ему будет легче.

— Как себя чувствует Смолов, который из-за травмы не поможет сборной России?

— Не знаю, не общался с ним. (Елена Григорьевская)