Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что главное в cложившейся ситуации, доиграть сезон в РПЛ каким-либо образом.

— Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов, их много, — цитирует ТАСС Газизова. — Очень много всего обсуждалось. Задача одна — доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей — зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Если нам позволят играть со зрителями, то это очень хорошо, но здоровье людей — самое важное. Если скажут играть без зрителей, то будем играть без зрителей. Люди по телевизору посмотрят.

По зарплатам у нас все нормально. Мы без лишнего шума и гама все решили. Это касается не только всех игроков, но и тех, кто работает в клубе. На сколько процентов понизили, я говорить не буду, но это существенно для того, чтобы нам двигаться дальше.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса и будут возобновлены не раньше 31 мая.