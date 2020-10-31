«Любое поражение дает больше пищи для размышления». Газизов пообещал сделать выводы после матча с «Ростовом»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» в 13-м туре Тинькофф РПЛ (0:1) объяснил, какие выводы может сделать команда после этой неудачи.
— Не выжимал ли этот «Спартак» больше, чем мог? Не может ли это поражение быть полезным, чтобы зимой еще сильнее укрепиться?
— Любое поражение дает больше пищи для размышления, чем победа. Я думаю, что тренерскому штабу есть над чем работать. Доменико талантливый тренер, сегодня видел это с высоты. Думаю, он сделает соответствующие выводы. Следующая игра, уверен, будет лучше.
— Он говорил, что ему не делали предложение по продлению контракта. Как это понимать?
— Мы все сказали. Еще раз опускаться до того, кто что сказал, мне бы не хотелось. Могу точно сказать, что все всем довольны.
— Как вы видите дальнейшую ситуацию, чтобы увеличить количество болельщиков?
— Сегодня мы показали, как мы можем работать. Болельщики вели себя хорошо. Уверен, что Роспотребнадзор увидит, что мы старались и следующую домашнюю игру даст квоту чуть больше. (Артем Калинин)
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