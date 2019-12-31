«Любите футбол, умейте смеяться над собой». Слуцкий поздравил подписчиков с Новым годом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил подписчиков в Instagram с Новым годом.

— В уходящем году я открыл Instagram — это было сложное и интересное для меня решение, но я не жалею, — написал Слуцкий в соцсети. — Все мы прекрасно знаем, что наша жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насышенна эмоционально, но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок, хорошего настроения. Ведь все мы должны получать огромное удовольствие. Поэтому я пытаюсь показывать какие-то интересные и яркие моменты, включать самоиронию, потому что улыбаясь и смеясь над собой мы делаем себя сильнее, интереснее.

Я вам желаю положительных эмоций в новом году и всего самого наилучшего. Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции.