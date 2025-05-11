Защитник «Краснодара» Оласа: «Галицкий всегда с нами»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— У него всегда хорошие отношения с игроками, он всегда нас поддерживает, всегда с нами. Клуб нам во всем помогает, и мы, конечно, очень благодарны ему за это, — сказал Оласа «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата России-2024/25 «Краснодар» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» (60) на одно очко. У ЦСКА 55 очков и третья строчка.