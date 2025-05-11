Защитник «Краснодара» заявил о горьком послевкусии после поражения от ЦСКА

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Очень тяжелый матч. ЦСКА сейчас в хорошей форме. Мы не смогли их победить, поэтому уезжаем с горьким послевкусием. Чемпионство? Да, это будет очень сложно, но мы должны выходить на победу и будем бороться до конца, без сомнений, — сказал Оласа «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата России-2024/25 «Краснодар» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.