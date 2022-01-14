Лука Каттани: «Надеюсь, что со мной «Спартак» станет чемпионом»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции выразил надежду, что за время его работы красно-белые вновь станут чемпионами России. Также специалист оценил возможность продажи форварда Джордана Ларссона.

— «Спартак» станет чемпионом с вами или нет?

— Надеюсь, что со мной. С его амбициями он не должен находиться на тех позициях, на которых есть сейчас. Мы вернемся на вершину. Готов дать руку на сечение, что эту цель преследуют все и в том числе владелец клуба. В футболе есть циклы, модно выигрывать три года и потом белая полоса заканчивается. Я был уверен, что дальше все будет только лучше.

— Обсуждали ли вы с Ваноли Ларссона в качестве трансфера на выход?

— Мне очень нравится Ларссон. Ваноли говорил мне о нем достаточно хорошие слова. То, как он играл при Тедеско, вы все видели. Этого игрока все еще зовут Джордан Ларссон. Это тот же футболист, он работает, чтобы вернуться к прежней форме.