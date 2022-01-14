Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:45

Лука Каттани: «Надеюсь, что со мной «Спартак» станет чемпионом»

Сергей Федоров
,  
Владимир Пушкарев
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции выразил надежду, что за время его работы красно-белые вновь станут чемпионами России. Также специалист оценил возможность продажи форварда Джордана Ларссона.

— «Спартак» станет чемпионом с вами или нет?

— Надеюсь, что со мной. С его амбициями он не должен находиться на тех позициях, на которых есть сейчас. Мы вернемся на вершину. Готов дать руку на сечение, что эту цель преследуют все и в том числе владелец клуба. В футболе есть циклы, модно выигрывать три года и потом белая полоса заканчивается. Я был уверен, что дальше все будет только лучше.

— Обсуждали ли вы с Ваноли Ларссона в качестве трансфера на выход?

— Мне очень нравится Ларссон. Ваноли говорил мне о нем достаточно хорошие слова. То, как он играл при Тедеско, вы все видели. Этого игрока все еще зовут Джордан Ларссон. Это тот же футболист, он работает, чтобы вернуться к прежней форме.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каттани рассказал о деталях перехода Шамара Николсона в «Спартак»

Каттани рассказал о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшее будущее
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости