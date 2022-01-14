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Сегодня, 15:37

Каттани рассказал о деталях перехода Шамара Николсона в «Спартак»

Сергей Федоров
,  
Владимир Пушкарев

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, кто участвовал в реализации трансфера форварда Шамара Николсона в московский клуб.

Красно-белые объявили о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

— Знаете ли вы бельгийского агента Байята? Участвовал ли он в трансфере Николсона? Почему обратили внимание именно на него?

— Человек, который участвовал в переговорах, сидит за вами в малиновом пиджаке. «Спартак» нуждался в хорошем бомбардире. Зимнее трансферное окно специфическое. Есть двадцать команд, которым нужен нападающий, и три нападающих. Это статистика. Возьмем 8 лучших лиг Европы. Взять Левандовски невозможно. У Николсона столько же голов в среднем за матч, сколько у Мартинеза из «Интера». Это голая статистика. Николсон находился в эпицентре интереса в это трансферное окно. Его хотел и один московский клуб. Я был не единственным кто хотел его.

— Участвовал ли Камоцци в этой сделке?

— Я спрашивал его мнение. Но так же я и спросил мнение господина Федуна.

— Как вы будете взаимодействовать с Камоцци?

— У нас не было никаких сложностей с ним. Я всегда интересуюсь его мнением. Сейчас есть позиции, которые нужно усилить в клубе. Он может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Он очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. У меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Франко главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Шамар Николсон
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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