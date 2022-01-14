Каттани рассказал о деталях перехода Шамара Николсона в «Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, кто участвовал в реализации трансфера форварда Шамара Николсона в московский клуб.

Красно-белые объявили о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

— Знаете ли вы бельгийского агента Байята? Участвовал ли он в трансфере Николсона? Почему обратили внимание именно на него?

— Человек, который участвовал в переговорах, сидит за вами в малиновом пиджаке. «Спартак» нуждался в хорошем бомбардире. Зимнее трансферное окно специфическое. Есть двадцать команд, которым нужен нападающий, и три нападающих. Это статистика. Возьмем 8 лучших лиг Европы. Взять Левандовски невозможно. У Николсона столько же голов в среднем за матч, сколько у Мартинеза из «Интера». Это голая статистика. Николсон находился в эпицентре интереса в это трансферное окно. Его хотел и один московский клуб. Я был не единственным кто хотел его.

— Участвовал ли Камоцци в этой сделке?

— Я спрашивал его мнение. Но так же я и спросил мнение господина Федуна.

— Как вы будете взаимодействовать с Камоцци?

— У нас не было никаких сложностей с ним. Я всегда интересуюсь его мнением. Сейчас есть позиции, которые нужно усилить в клубе. Он может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Он очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. У меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Франко главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб.