«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» на сборе в Турции

«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» (3:1) в товарищеском матче. Игра прошла в рамках тренировочных сборов в Турции. В составе победителей дубль оформил форвард Александр Руденко.

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«Химки» — «Волга» — 3:1 (0:1)

Голы: Паскин, 28 (0:1). Руденко, 69 (1:1). 76 (2:1). Руденко, 80 (3:1).

Нереализованный пенальти: Сапета (Волга), 11 (вратарь)

5 февраля.