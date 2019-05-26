14:50 | Футбол — РПЛ

Луиз Адриану вышел в прямой эфир Инстаграма во время матча "Спартака". Болельщики возмущены

Луиз Адриану вышел в прямой эфир. Фото Инстаграм Луиз Адриану вышел в прямой эфир.
Луиз Адриану вышел в прямой эфир. Фото Инстаграм
4
Обсудить

Форвард "Спартака" Луиз Адриану вышел в прямой эфир Инстаграма по ходу первого тайма матча 30-го тура чемпионата России, в котором красно-белые играют в гостях против "Оренбурга". Бразилец не принимает участия в этой встрече из-за дисквалификации и не полетел с командой на выезд.

После появления Адриану в соцсетях по ходу игры болельщики "Спартака" не стали скрывать своего возмущения. В комментариях они начали упрекать, что футболист – не патриот клуба, использовали матерные выражения и даже предложили убираться из команды.

Луиз Адриану вышел в прямой эфир.
Луиз Адриану вышел в прямой эфир.
Оренбург - Спартак

 

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ