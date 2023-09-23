Робсон усомнился в том, что может начать тренерскую карьеру: «Не думаю, что я готов»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном становлении тренером.

«Я тренер? Ха-ха, никогда такая мысль в голову не приходила. Не думаю, что я готов к такой работе», — сказал Робсон «СЭ».

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.