Агент Клаудиньо опроверг интерес «Ромы» и «Марселя» к полузащитнику «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя» и «Ромы».

«Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», — приводит слова агента Sport24.

О возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» сообщал журналист UOL Мауро Сезар.

Ранее сообщалось, что на бразильского игрока также претендует «Бенфика».

В минувшем сезоне 25-летний футболист забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.