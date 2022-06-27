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Агент Клаудиньо: «Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Игрок останется в «Зените»

Агент Клаудиньо опроверг интерес «Ромы» и «Марселя» к полузащитнику «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя» и «Ромы».

«Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», — приводит слова агента Sport24.

О возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» сообщал журналист UOL Мауро Сезар.

Ранее сообщалось, что на бразильского игрока также претендует «Бенфика».

В минувшем сезоне 25-летний футболист забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-27-agent-klaudino-oproverg-interes-romy-i-marselya
Клаудиньо
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