Агент Клаудиньо: «Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Игрок останется в «Зените»
Агент Клаудиньо опроверг интерес «Ромы» и «Марселя» к полузащитнику «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя» и «Ромы».
«Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», — приводит слова агента Sport24.
О возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» сообщал журналист UOL Мауро Сезар.
Ранее сообщалось, что на бразильского игрока также претендует «Бенфика».
В минувшем сезоне 25-летний футболист забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|15.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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