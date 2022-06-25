Источник: «Бенфика» рассматривает кандидатуру Клаудиньо

«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, утверждает Coluna do Fla.

Португальский клуб уже связывалась с 25-летним бразильцем, желая узнать, на каких условиях тот готов присоединиться к команде.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.

Бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона премьер-лиги.