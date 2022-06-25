Источник: «Бенфика» рассматривает кандидатуру Клаудиньо
«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, утверждает Coluna do Fla.
Португальский клуб уже связывалась с 25-летним бразильцем, желая узнать, на каких условиях тот готов присоединиться к команде.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.
Бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона премьер-лиги.
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|0
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10
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12
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13
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|0
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15
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|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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