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Сегодня, 23:28

Источник: «Бенфика» рассматривает кандидатуру Клаудиньо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, утверждает Coluna do Fla.

Португальский клуб уже связывалась с 25-летним бразильцем, желая узнать, на каких условиях тот готов присоединиться к команде.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.

Бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона премьер-лиги.

Клаудиньо
ФК Бенфика
ФК Зенит
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