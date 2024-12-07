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Судейство

Сегодня, 12:40

Лучшие судьи РПЛ — Левников и Сухой. Безбородов и Турбин отстранены от работы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По числу назначений в чемпионате России-2024/25 снова, как и в предыдущем турнире, лидирует Андрей Фисенко. Он не получил ни одной игры в роли судьи, но 27 раз назначался видеоарбитром (ВАР) и ассистентом видеоарбитра (АВАР).

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства и инспектирования РФС пользуются Кирилл Левников (13 матчей в роли судьи) и Алексей Сухой (12). По 10 игр у Артема Чистякова, Сергея Иванова, Павла Кукуяна и Сергея Карасева.

Только 7 встреч у Владислава Безбородова, успевшего преодолеть рубеж в 300 матчей, а затем отстраненного до конца сезона. Похоже, что надолго или навсегда остался без работы Евгений Турбин, не получающий назначений в роли ВАР и АВАР после сентябрьского матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1).

Среди ассистентов наибольшее доверие к Андрею Веретешкину, Варанцо Петросяну и Алексею Стипиди (по 13 матчей), а также Максиму Гаврилину (12 игр в качестве помощника и еще 2 — в роли АВАР).

РПЛ
Алексей Сухой
Кирилл Левников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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