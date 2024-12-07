Маурисио назвал Глушенкова лучшим игроком в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Маурисио в комментарии для «СЭ» поделился мнением о самом лучшем игрока чемпионат России в этом сезоне.

«Мне очень нравится, как играет Глушенков за «Зенит». Он очень хороший футболист, который приносит результат. У него были повреждения, но после этого он всегда выходит на поле в отличном физическом состоянии», — сказал Маурисио «СЭ».

Глушенков в этом сезоне провел 13 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.