Луческу - о Семаке: "Ему нелегко, ведь это его первый сезон в большом клубе. Но он хорошо проделывает свою работу"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. По его мнению, Семаку нелегко, так как это его первый сезон в большом клубе, но он хорошо проделывает свою работу.

– Об изменениях в составе петербуржцев что скажете?

– Честно говоря, я знаю только о трансфере Ракицкого, но о нем я вам уже рассказывал. Это отличная покупка для "Зенита".

– Но вы говорили, что следите за матчами "Зенита". Что думаете о работе Семака?

– Ему нелегко, ведь это его первый сезон в большом клубе. Но на данный момент я могу сказать, что Семак хорошо проделывает свою работу. Во второй части сезона точно будет тяжелее. По осени было понятно, что ЦСКА стал играть лучше, "Спартак" хочет снова стать чемпионом, как и два года назад, "Локомотив" защищает титул… Семак – молодой тренер. И у него есть право на ошибки.

Ему нужно больше опыта, а опыт можно получить только через матчи. Пока все хорошо – он наладил отношения с игроками, создает хорошую атмосферу в раздевалке. Все ждут, что "Зенит" станет чемпионом, как было два года назад со "Спартаком".

– В каком смысле?

– Когда я работал в "Зените", все хотели, чтобы "Спартак" стал чемпионом – болельщики, СМИ, все. А сейчас то же самое творится вокруг "Зенита". ЦСКА выигрывал чемпионат, "Спартак", "Локомотив". А сейчас время "Зенита". (Гоша Чернов)

Мирча Луческу: "Семак молод. У него есть право на ошибки"