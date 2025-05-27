Максименко повторил 28-летний рекорд Филимонова в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко повторил рекорд московского клуба по матчам без пропущенных голов за сезон в РПЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

В завершившемся сезоне чемпионата России 27-летний голкипер провел 15 игр на ноль. Столько же сухих матчей в российской истории клуба было у Александра Филимонова в 1997 году.

Максименко является воспитанником академии «Спартака». За основную команду красно-белых вратарь выступает с 2016 года. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026-го.

По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ с 57 очками.