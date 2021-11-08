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Ловчев назвал главную проблему в игре «Зенита»

16:07
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Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Зенитом» (0:0).

— «Зенит» не может выиграть третий матч на выезде, хотя соперники далеко не гранды...

— Для «Зенита» проблема — сам «Зенит». Игроки понимают, что они сильнее всех в российском чемпионате. Им трудно настроиться после «Ювентуса» на «Урал», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

— Особенно объяснить бразильцам, что нужно лететь куда-то, в холод.

— Конечно, после двух матчей с «Ювентусом» лететь куда-то, где пустой стадион и промерзшее поле.

Я помню, как «Рубин» после победы в Барселоне играл следующий матч чемпионата в Томске. А там тогда одна из центральных трибун была разрушена, ее просто завесили огромными баннерами. И тогда защитник «Рубина» Шаронов сказал: «Ну, как нам после «Камп Ноу» глядеть на эту трибуну и настроиться на матч?» «Зениту» просто не хватает мотивации.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1007980

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Иван Шитик все материалы автора

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