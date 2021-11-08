Дмитрий Комбаров: «Руководство «Спартака» должно само решить вопрос об отставке Витории»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 14 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Руководство знает, что происходит у них в клубе, какая атмосфера в команде. Поэтому вопрос об отставке Руя Витории они должны решить сами. С «Лестером» они сыграли вничью на выезде, с «Локомотивом» в меньшинстве полтора тайма играли. Показали характер, что они могут играть, могут и выигрывать даже. Вчера моменты создавали даже при игре в меньшинстве, показали атакующий футбол», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.