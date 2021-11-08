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Клаудиньо попросил прощения у «Зенита» и фанатов после удаления в матче с «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свое удаление в матче с «Уралом»
16:24
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал «СЭ» эпизод со своим удалением в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

7 ноября 24-летний бразилец получил прямую красную карточку на 51-й минуте встречи с «Уралом» за фол на защитнике екатеринбуржцев Арсене Адамове.

— Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков, — сказал Клаудиньо. — У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 13 матчей за «Зенит», забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Урал — Зенит

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Гоша Чернов все материалы автора

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