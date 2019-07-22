Лопырева высказалась о драках фанатов и ОМОНе с дубинками на футболе

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева опубликовала новую фотографию в Instagram. Телеведущая выступила против насилия на матчах чемпионата России.

Ранее стало известно, что после субботнего матча второго тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (2:2) бойцы ОМОНа избивали дубинками болельщиков красно-белых.

"​Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моем родном Ростове во время чемпионата мира, и вспомнила, что в день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки.

Реальность действительно вернула нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами. Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!" – подписала фото Лопырева.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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