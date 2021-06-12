Ломбертс: «Разница между «Зенитом» и остальными будет увеличиваться. В футболе все зависит от денег»

Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс прокомментировал «СЭ» успех в чемпионате России.

— Удивлены, что «Зенит» выиграл три титула подряд? — вопрос Ломбертсу.

— Нет. «Зенит» — с запасом лучшая команда России. Другие команды не так сильны. Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы выиграть четыре-пять титулов подряд. Я не вижу конкуренции.

— Другими словами, «Зенит» может стать для России тем же, чем является «Бавария» для Германии?

— Конечно! Я чувствую, что клуб готов к этому. Разница между «Зенитом» и другими командами будет все увеличиваться и увеличиваться. Я не знаю других клубов РПЛ, у которых есть такие деньги. В современном футболе все зависит именно от них. В Бельгии тоже в последнее время «Брюгге» стал побеждать чаще, так как он богаче других. Но я надеюсь, что в следующем сезоне мы с «Гентом» остановим «Брюгге».

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь