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Ломбертс рассказал, с кем из «Зенита» общается до сих пор

10:00
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Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью «СЭ» рассказал, что часто переписывается с тренером петербургской команды Александром Анюковым.

— С кем из «Зенита» вы на связи? — вопрос Ломбертсу.

— Только с Александром Анюковым, моим лучшим другом из России. Недавно еще отправлял сообщение Семаку — поздравлял его с очередным золотом чемпионата. Сейчас в «Зените» уже осталось не так много футболистов, с которыми я играл. Знаю, что Дзюба продолжает забивать. Когда команда прилетала в Брюгге на матч Лиги чемпионов, виделся с ребятами.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь

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