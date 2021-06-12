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Ломбертc cказал, чего «Зениту» не хватает для успеха в Лиге чемпионов

10:40
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Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс рассказал «СЭ», чего не хватает его бывшей команде для успеха в еврокубках.

— Что необходимо «Зениту» для успешной игры в Лиге чемпионов? — вопрос Ломбертсу.

— Ох, сложный вопрос... Мне было очень жаль, что «Зенит» проиграл «Брюгге» в обоих матчах Лиги чемпионов, хотя я так разрекламировал свой бывший клуб в Бельгии! Может быть, «Зениту» нужно купить несколько сильных игроков. Уверен, что и в Санкт-Петербурге, и в «Газпроме» хотят видеть свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, но по составу «Зенит» далек от топ-клубов Европы. Нужны качественные новички.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь

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