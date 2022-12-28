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Ломбертс рассказал об играх «Зенита» в РПЛ в сезоне-2007/08

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о российских командах в 2007 и 2008 году.

— Русские футболисты из той команды — сезон 2007, 2008 — золотое поколение Санкт-Петербурга. С ними было комфортно? Или они были непростыми ребятами?

— Были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной, — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-27-lomberts-russkiye-v-zenite-byli-slozhnymi-rebyatami-no-poetomu-nasha-komanda-i-byla-takoy-silnoy
Николас Ломбертс
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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