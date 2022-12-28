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Сегодня, 09:09

Кузнецов и Заикин вошли в административный штаб «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Кузнецов и Роман Заикин присоединились к административному штабу «Локомотив», сообщает официальный сайт команды.

Кузнецов назначен начальником команды, а Заикин — администратором.

Ранее Кузнецов — бывший арбитр, обслуживавший матчи чемпионата России по футболу. Также он занимал аналогичную должность в командах РПЛ.

Заикин 2015 года работал администратором и старшим менеджером различных сборных команд России по футболу. С молодежной сборной страны пробился в финальную стадию молодежного чемпионата Европы 2021 года в Венгрии и Словении. В прошлом профессионально играл в пляжный футбол. В составе сборной России в 2011 году выиграл звание чемпиона мира. Также на счету Заикина победы в Кубке Европы и Межконтинентальном Кубке, Евролиге. С разными командами завоевывал золото чемпионата России.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/9565
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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