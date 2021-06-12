Головин считает, что Дзюба вряд ли уже будет принимать предложение клуба из Европы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о том, кто из россиян готов играть в Европе.

«Роман Зобнин, сто процентов. Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение. Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В составе петербуржцев 32-летний футболист стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны, а также стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.