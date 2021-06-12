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Головин считает, что Дзюба вряд ли уже будет принимать предложение клуба из Европы

11:00
Артем Дзюба. Фото «СЭ»
Артем Дзюба. Фото «СЭ»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о том, кто из россиян готов играть в Европе.

«Роман Зобнин, сто процентов. Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение. Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В составе петербуржцев 32-летний футболист стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны, а также стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/news/026a-12800ab3975f-d264997eada2-1000--александр-головин-нам-вполне-по-силам-биться-с-бельгиеи/

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