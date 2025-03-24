Футбол
24 марта, 13:34

Ломаев может пропустить остаток сезона

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев может пропустить остаток сезона. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы плеча, полученной в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1), в результате которой ему потребовалась операция в Германии.

Ожидается, что Ломаев приступит к тренировкам в общей группе в начале мая, однако «Крылья» не намерены рисковать здоровьем голкипера без особой необходимости.
Самарский клуб планирует продолжить сотрудничество с голкипером, контракт которого истекает летом, однако стороны пока не вступали в переговоры.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 14 матчей, пропустил 23 гола и отстоял две игры на ноль.

Иван Ломаев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
травма
  • С детства за Уралмаш!

    Здоровья Ивану!

    25.03.2025

  • Александр Солодовников

    У Крыльев по моему только один нормальный вратарь который не косячит, правда он всё время в запасе сидит, это Фролов от осталь ных только и жди какой-нибудь плюхи.... А от Ломаева больше всех....

    24.03.2025

  • SPT

    Скорейшего выздоравления!!!

    24.03.2025

  • SuperDennis

    Плохая новость. Какой косяпор Песя все увидели в матче с Махачкалой. До сих пор перед глазами его ляп, когда он в домик между ног пропустил в том матче.

    24.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Главное следующий сезон не встретить в ФНЛ.

    24.03.2025

  • инок

    Скорейшего восстановления Ломаеву, и продления контракта с ним.

    24.03.2025

  • Belousov

    С Песьяковым Крылья точно вылетят.

    24.03.2025

  • 1 JAMAL

    "Скуф", "сигма бой" - такую культуру и провдят нынешнии СМИ, а мы потом удивляемся, почему так молодёжь воспитана:no_mouth:

    24.03.2025

  • 1 JAMAL

    Здоровья Ломаеву!

    24.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

