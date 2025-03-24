Ломаев может пропустить остаток сезона

Как стало известно «СЭ», голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев может пропустить остаток сезона. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы плеча, полученной в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1), в результате которой ему потребовалась операция в Германии.

Ожидается, что Ломаев приступит к тренировкам в общей группе в начале мая, однако «Крылья» не намерены рисковать здоровьем голкипера без особой необходимости.

Самарский клуб планирует продолжить сотрудничество с голкипером, контракт которого истекает летом, однако стороны пока не вступали в переговоры.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 14 матчей, пропустил 23 гола и отстоял две игры на ноль.