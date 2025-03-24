Денисов и Медина забили в матче со «Спартаком-2»

В перерыве на матчи сборных «Спартак» сыграл матч против «Спартака-2».

Встреча состояла из двух таймов по 30 минут и завершилась победой первой команды с общим счетом 2:0. Голами отметились защитник Даниил Денисов и нападающий Хесус Медина.

30 марта «Спартак» проведет гостевой матч с «Ахматом» в рамках 22-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками.