«Локомотив» — «Зенит»: Вендел за пределами поля толкнул Батракова и получил желтую карточку

Полузащитник «Зенита» Вендел толкнул хавбека «Локомотива» Алексея Батракова за пределами поля в матче 26-го тура РПЛ.

Хавбек железнодорожников пытался вбросить аут, когда бразилец приземлил его на землю. Вендел получил желтую карточку и позже извинился за свои действия.

Болельщики «Локомотива» скандировали: «Удаляй! Удаляй!»