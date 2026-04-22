«Локомотив» — «Зенит»: Соболева на 63-й минуте заменил Дуран

Нападающий «Зенита» Александр Соболев был заменен на 63-й минуте матча с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ. Игра проходит в Москве.

Вместо Соболева на поле вышел Джон Дуран. Российский форвард нанес три удара из 11 общекомандных.